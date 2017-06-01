Роберто Манчини: "У "Зенита" прекрасные футболисты"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе признался, что рад возглавить клуб из Санкт-Петербурга. Итальянец заключил контракт с сине-бело-голубыми по системе "3+2".

– Роберто, добро пожаловать в "Зенит", добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.

– Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!

- Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

- Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город – один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.

– Бывали ли вы в Петербурге до этого?

- Раньше – никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.