Роберто Манчини: "У "Зенита" прекрасные футболисты"

Новый главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью клубной пресс-службе признался, что рад возглавить клуб из Санкт-Петербурга. Итальянец заключил контракт с сине-бело-голубыми по системе "3+2".
– Роберто, добро пожаловать в "Зенит", добро пожаловать в Санкт-Петербург! Расскажите о ваших первых эмоциях после подписания соглашения с сине-бело-голубыми.
– Большое спасибо! Это очень здорово, потому что я оказался в фантастическом городе и лучшем клубе в России!
- Что вы уже успели узнать о клубе и городе?
- Я хорошо знаю "Зенит", потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город – один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.
– Бывали ли вы в Петербурге до этого?
- Раньше – никогда, поэтому я буду очень рад познакомиться с городом поближе, изучить памятники, архитектуру и другие достопримечательности.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-06-01-roberto-manchini-tsel-u-menya-v-zenite-tolko-odna-pobezhdat-i-zavoevyvat-trofei.htm
tryam
3+2? это же скок надо отвалить неустойки потом
18:19