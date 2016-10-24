Роберт Мак: "Теперь "Зениту" нужно обогнать "Спартак" и единолично занять первое место"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак, гол которого принес сине-бело-голубым победу в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что его забитый мяч стал следствием работы всей команды.

– Самое важное сегодня – это победа и три очка в актив команды, – отметил Мак. – Здорово также, что продолжается победная серия и борьба за первую строчку турнирной таблицы. При этом, считаю, что сегодня не показали свой лучший футбол. Выиграть получилось за счет самоотдачи, жаль, что не смогли забить больше.

– Прокомментируйте, пожалуйста, победный мяч, который вы забили?

– Конечно, всегда приятно, когда забиваю и помогаю коллективу добиться результата. Но голы – это всегда плоды старания всей команды, которая сегодня показала сильный дух и стремление к победе. Теперь нам нужно сосредоточиться на тяжелой кубковой встрече, которая будет в четверг.

– "Зенит" по очкам догнал "Спартак" в турнирной таблице.

– Да, это приятный факт. Теперь нужно обогнать соперника и единолично занять первое место. РФПЛ – это сильный турнир, в котором конкуренция очень велика. Идем от матча к матчу, стремимся к чемпионству. Это – наша главная цель. (Александр ЯКОБСОН, Антон ИВАНОВ)