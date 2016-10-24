22:37 24 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Роберт Мак: "Теперь "Зениту" нужно обогнать "Спартак" и единолично занять первое место"

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Полузащитник "Зенита" Роберт Мак, гол которого принес сине-бело-голубым победу в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что его забитый мяч стал следствием работы всей команды.

 
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Оренбург" - 1:0. В атаке Александр КЕРЖАКОВ.Маковое поле. "Зенит" с трудом одолел "Оренбург"

– Самое важное сегодня – это победа и три очка в актив команды, – отметил Мак. – Здорово также, что продолжается победная серия и борьба за первую строчку турнирной таблицы. При этом, считаю, что сегодня не показали свой лучший футбол. Выиграть получилось за счет самоотдачи, жаль, что не смогли забить больше.

– Прокомментируйте, пожалуйста, победный мяч, который вы забили?

– Конечно, всегда приятно, когда забиваю и помогаю коллективу добиться результата. Но голы – это всегда плоды старания всей команды, которая сегодня показала сильный дух и стремление к победе. Теперь нам нужно сосредоточиться на тяжелой кубковой встрече, которая будет в четверг.

– "Зенит" по очкам догнал "Спартак" в турнирной таблице.

– Да, это приятный факт. Теперь нужно обогнать соперника и единолично занять первое место. РФПЛ – это сильный турнир, в котором конкуренция очень велика. Идем от матча к матчу, стремимся к чемпионству. Это – наша главная цель. (Александр ЯКОБСОН, Антон ИВАНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (16)
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kaduly

Парень просто смотрит таблицу и видит что мешается только спартак,он ещё не знает что это середнячек

00:02

Denis Kovalev

А Оренберг то посильнее Спартака будет..

00:00

Seraffim

энильдо Веравалер --Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже... 22:56-- У тебя мания величия? Или уже в штаны наложил. Так купи себе памперсы. Или ты просто туп, как бабий пуп? Про "Спартак" говорят только потому, что он ПОКА на первом месте. Но это пока, а как откатится вниз, так вспоминать о нем будешь только ты. А смеяться - все. Ну, как обычно. 23:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ На каком бы Спартак не был месте, он всегда будет самым обсуждаемым, потому что людям это интересно. Вот и практически во всех статьях, когда дискуссии затихают,стоит только упомянуть народную команду, в хорошем или плохом ракурсе и сразу интерес к статье резко возрастет.

23:59 24 октября

Seraffim

Гаттузо зол! когда-то и у сераффффимов были крылья, потом их отрубили, теперь они валяются в дерьме вместе с крыльями! Парадокс. А Зенит был есть и будет. 23:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сам то понял, что написал.... вот вот.

23:49 24 октября

Xen1um

энильдо, за себя говори, а народ сюда не приплетай

23:38 24 октября

энильдо

SPFAN --И у этого на уме один только Спартак. Все таки народная команда. 23:21-- Кто же спорит? Конечно, "народная", все ее хотят обидеть. И обижают, поэтому народ и радуется ее поражениям.

23:25 24 октября

энильдо

Союз Аполлонович --Seraffim Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых__________ Обломятся. В Москве Спартак будет рвать бомжей так, что десять Ивановых не помогут. А все потому, что злые будут 22:57-- Злость кому-то помогала? Б-г-г-г! Подскажи, когда "Спартак" "рвал" "Зенит" в последний раз? Ну, вспомнил? "Рвалка" еще не выросла. Не хнычь, тряпка.

23:23 24 октября

SPFAN

И у этого на уме один только Спартак. Все таки народная команда.

23:21 24 октября

энильдо

Веравалер --Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже... 22:56-- У тебя мания величия? Или уже в штаны наложил. Так купи себе памперсы. Или ты просто туп, как бабий пуп? Про "Спартак" говорят только потому, что он ПОКА на первом месте. Но это пока, а как откатится вниз, так вспоминать о нем будешь только ты. А смеяться - все. Ну, как обычно.

23:19 24 октября

Гаттузо зол!

когда-то и у сераффффимов были крылья, потом их отрубили, теперь они валяются в дерьме вместе с крыльями! Парадокс. А Зенит был есть и будет.

23:18 24 октября

энильдо

Seraffim --Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых.(или зарядят кого нибудь еще) 22:52-- Шанс обыграть КБ к тому времени будет у многих, и многие его реализуют. Ты готовься. Или еще не привык за 15 лет? Или у тебя память, как у рыб, - только на 20 секунд?

23:14 24 октября

serzheo

Мак, не спеши - Спам - свадебный генерал, они сдуются сами, как всегда. Ты больше об атаке думай - почему сегодня Питер валидол пил? И это уже не первый раз? ...........

23:03 24 октября

Гетеродин

Seraffim, к тому времени СпаМ уже провалится в середину таблицы, поэтому победа Зенита будет ещё более ожидаемой.

22:57 24 октября

Союз Аполлонович

Seraffim Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых__________ Обломятся. В Москве Спартак будет рвать бомжей так, что десять Ивановых не помогут. А все потому, что злые будут

22:57 24 октября

Веравалер

Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже...

22:56 24 октября

Seraffim

Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых.(или зарядят кого нибудь еще)

22:52 24 октября

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ