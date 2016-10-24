Роберт Мак: "Теперь "Зениту" нужно обогнать "Спартак" и единолично занять первое место"

Полузащитник "Зенита" Роберт Мак, гол которого принес сине-бело-голубым победу в домашнем матче 11-го тура премьер-лиги над "Оренбургом" (1:0) подчеркнул, что его забитый мяч стал следствием работы всей команды.
– Самое важное сегодня – это победа и три очка в актив команды, – отметил Мак. – Здорово также, что продолжается победная серия и борьба за первую строчку турнирной таблицы. При этом, считаю, что сегодня не показали свой лучший футбол. Выиграть получилось за счет самоотдачи, жаль, что не смогли забить больше.
– Прокомментируйте, пожалуйста, победный мяч, который вы забили?
– Конечно, всегда приятно, когда забиваю и помогаю коллективу добиться результата. Но голы – это всегда плоды старания всей команды, которая сегодня показала сильный дух и стремление к победе. Теперь нам нужно сосредоточиться на тяжелой кубковой встрече, которая будет в четверг.
– "Зенит" по очкам догнал "Спартак" в турнирной таблице.
– Да, это приятный факт. Теперь нужно обогнать соперника и единолично занять первое место. РФПЛ – это сильный турнир, в котором конкуренция очень велика. Идем от матча к матчу, стремимся к чемпионству. Это – наша главная цель. (Александр ЯКОБСОН, Антон ИВАНОВ)
kaduly
Парень просто смотрит таблицу и видит что мешается только спартак,он ещё не знает что это середнячек
00:02
Denis Kovalev
А Оренберг то посильнее Спартака будет..
00:00
Seraffim
энильдо Веравалер --Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже... 22:56-- У тебя мания величия? Или уже в штаны наложил. Так купи себе памперсы. Или ты просто туп, как бабий пуп? Про "Спартак" говорят только потому, что он ПОКА на первом месте. Но это пока, а как откатится вниз, так вспоминать о нем будешь только ты. А смеяться - все. Ну, как обычно. 23:19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ На каком бы Спартак не был месте, он всегда будет самым обсуждаемым, потому что людям это интересно. Вот и практически во всех статьях, когда дискуссии затихают,стоит только упомянуть народную команду, в хорошем или плохом ракурсе и сразу интерес к статье резко возрастет.
23:59 24 октября
Seraffim
Гаттузо зол! когда-то и у сераффффимов были крылья, потом их отрубили, теперь они валяются в дерьме вместе с крыльями! Парадокс. А Зенит был есть и будет. 23:18 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сам то понял, что написал.... вот вот.
23:49 24 октября
Xen1um
энильдо, за себя говори, а народ сюда не приплетай
23:38 24 октября
энильдо
SPFAN --И у этого на уме один только Спартак. Все таки народная команда. 23:21-- Кто же спорит? Конечно, "народная", все ее хотят обидеть. И обижают, поэтому народ и радуется ее поражениям.
23:25 24 октября
энильдо
Союз Аполлонович --Seraffim Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых__________ Обломятся. В Москве Спартак будет рвать бомжей так, что десять Ивановых не помогут. А все потому, что злые будут 22:57-- Злость кому-то помогала? Б-г-г-г! Подскажи, когда "Спартак" "рвал" "Зенит" в последний раз? Ну, вспомнил? "Рвалка" еще не выросла. Не хнычь, тряпка.
23:23 24 октября
SPFAN
И у этого на уме один только Спартак. Все таки народная команда.
23:21 24 октября
энильдо
Веравалер --Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже... 22:56-- У тебя мания величия? Или уже в штаны наложил. Так купи себе памперсы. Или ты просто туп, как бабий пуп? Про "Спартак" говорят только потому, что он ПОКА на первом месте. Но это пока, а как откатится вниз, так вспоминать о нем будешь только ты. А смеяться - все. Ну, как обычно.
23:19 24 октября
Гаттузо зол!
когда-то и у сераффффимов были крылья, потом их отрубили, теперь они валяются в дерьме вместе с крыльями! Парадокс. А Зенит был есть и будет.
23:18 24 октября
энильдо
Seraffim --Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых.(или зарядят кого нибудь еще) 22:52-- Шанс обыграть КБ к тому времени будет у многих, и многие его реализуют. Ты готовься. Или еще не привык за 15 лет? Или у тебя память, как у рыб, - только на 20 секунд?
23:14 24 октября
serzheo
Мак, не спеши - Спам - свадебный генерал, они сдуются сами, как всегда. Ты больше об атаке думай - почему сегодня Питер валидол пил? И это уже не первый раз? ...........
23:03 24 октября
Гетеродин
Seraffim, к тому времени СпаМ уже провалится в середину таблицы, поэтому победа Зенита будет ещё более ожидаемой.
22:57 24 октября
Союз Аполлонович
Seraffim Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых__________ Обломятся. В Москве Спартак будет рвать бомжей так, что десять Ивановых не помогут. А все потому, что злые будут
22:57 24 октября
Веравалер
Что ж их всех так на Спартаке клинит-то? Реально обделались, похоже...
22:56 24 октября
Seraffim
Ну, как раз к матчу Спартак - Зенит у Сергея Иванова закончится ссылка и будет шанс обыграть красно-белых.(или зарядят кого нибудь еще)
22:52 24 октября