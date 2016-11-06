Роберт Евдокимов: "За футбол "Оренбурга" не стыдно"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после ничьей против "Краснодара" (3:3) в матче 13-го тура премьер-лиги заявил, что доволен игрой своей команды. Специалист отметил, что итоговый счет закономерен, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Мы неплохо начали игру, были две контратаки, – отметил Евдокимов. – В итоге пропустили два гола, "Краснодар" забил в своем стиле, но затем мы вернулись в игру. Не потому, что "Краснодар" ослабился, а потому что мы умеем играть в футбол. Но это удаление игрока "Краснодара" сыграло с нами злую шутку. Я предупреждал игроков в перерыве, что нельзя этому придавать значение. Но это психология. У нас не получилось. Ни прессинговать, ни контролировать мяч, мы теряли его в простейших ситуациях. Плюс пришлось делать вынужденные замены. Мы немножко потеряли нить игры, но в любом случае при счете 2:3 у нас было 2 момента. Как и при 3:3 тоже. Естественно, и у "Краснодара" были моменты, можно сказать, полное преимущество. Ничья закономерна. Я всегда говорил, что одно очко – это тоже шаг вперед.



– 22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за тот цирк, который команда "Оренбург", и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?



– Я вас всех поздравляю. Если бы "Краснодар" доигрывал в таком состоянии, как мы, делал бы то же самое. Это не цирк, это футбол. Что касатеся Воробьева, у него серьезная травма. Вам не понять, если вы не играли в футбол.