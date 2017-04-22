Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось

В 24-м туре чемпионата состоялись матчи трех лидеров. В пятницу ЦСКА победил "Уфу" (2:0), сегодня в первой игре на новом стадионе в Санкт-Петербурге "Зенит" обыграл "Урал" (2:0), а "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Ростова" (0:3).
Таким образом, по итогам 24-го тура (за шесть туров до окончания чемпионата) преимущество "Спартака" над идущими вторым и третьим ЦСКА и "Зенитом" сократилось до 7 и 8 очков соответственно.
Трансляция матча "Уфа" – ЦСКА //
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"
баламошка
Бугага)
18:52
зенит-супер-чемпион
причем здесь зенит? этой команде и третья строчка за счастье при такой игре.
18:40