Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось

В 24-м туре чемпионата состоялись матчи трех лидеров. В пятницу ЦСКА победил "Уфу" (2:0), сегодня в первой игре на новом стадионе в Санкт-Петербурге "Зенит" обыграл "Урал" (2:0), а "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Ростова" (0:3).

Таким образом, по итогам 24-го тура (за шесть туров до окончания чемпионата) преимущество "Спартака" над идущими вторым и третьим ЦСКА и "Зенитом" сократилось до 7 и 8 очков соответственно.

Трансляция матча "Уфа" – ЦСКА //

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" //

Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"