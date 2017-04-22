18:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Преимущество "Спартака" над ЦСКА и "Зенитом" сократилось

0
0
0
0
2

В 24-м туре чемпионата состоялись матчи трех лидеров. В пятницу ЦСКА победил "Уфу" (2:0), сегодня в первой игре на новом стадионе в Санкт-Петербурге "Зенит" обыграл "Урал" (2:0), а "Спартак" потерпел разгромное поражение от "Ростова" (0:3).

Таким образом, по итогам 24-го тура (за шесть туров до окончания чемпионата) преимущество "Спартака" над идущими вторым и третьим ЦСКА и "Зенитом" сократилось до 7 и 8 очков соответственно.

Трансляция матча "Уфа" – ЦСКА // 
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // 
Трансляция матча "Ростов" – "Спартак"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

0
0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Бугага)

18:52

зенит-супер-чемпион

причем здесь зенит? этой команде и третья строчка за счастье при такой игре.

18:40