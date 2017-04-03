Почему судья добавил шесть минут в матче "Спартак" – "Оренбург"

Арбитр Артем Чистяков заслуживает похвалы за то, что добавил шесть минут к основному времени второго тайма встречи 21-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Оренбург" (3:2). Увы, некоторые из его коллег, случается, стремятся как можно раньше дать финальный свисток и будто делают одолжение, прибавляя от одной до трех минут. Оттого решение судьи из Азова кажется непривычным.
Между тем существуют рекомендации – им в полной мере и следовал молодой рефери, которому в мае исполнится всего 30 лет. Напомним, что за каждый забитый мяч судье следует добавлять по 30 секунд. На такое же число секунд увеличивает время тайма каждая из замен.
В основное время второго тайма было забито три гола и сделано в общей сложности шесть замен. Суммируем – получаем четыре с половиной минуты.
Кроме этого нужно учесть многочисленные остановки. Приведем наиболее длительные из них.
82-83-я минуты. После столкновения Фернанду и Георгиева болгарин оказался на траве. Пауза длилась примерно минуту.
84-85-я минуты. После единоборства с Глушаковым нападающий оренбуржцев Дюриш держался за лицо, однако смог продолжить матч. Пауза длилась примерно 50 секунд.
89-90-я минуты. Воробьев получил травму. Судья остановил игру, на поле появился электрокар, однако оренбуржец покинул газон при помощи врачей клуба. Пауза длилась почти две минуты.
Итого: три остановки игры заняли примерно три минуты и 50 секунд.
Получается, что Чистяков имел все основания продлить второй тайм как минимум на то количество минут, которые он добавил.
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 3:2 90+5' Куинси Промес pic.twitter.com/U3WOCYzS2e– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
tirov921
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com
23:24
murat0906
да и нефть скоро закончится и спартак распустят :) :)
23:24
Der schwein
Кстати, майки голубые покупайте ) Вчера был в Германии- Это уже не модно. НА Шальке плюют:)
23:24
Русский
6 ноября 2016 года. Город Краснодар. Робер Евдокимов: "А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****."
23:23
Der schwein
ЧЕМ ЧИЩЕ ВОЗДУХ, ТЕМ МЕНЬШЕ ГАЗА !!!
23:21
Der schwein
Гаспром скоро расформируют ! И ЭТО ПРАВИЛЬНО ) Место фк зинит - это область... это ФНЛ !!!
23:20
Михаил_Россиянин
Желание пятачков чего-то доказать ... поражает. Ну добавил Ч. 6 мин., третий удачно забил Промес, а не Оренбуржец, убегавший в концовке, ну сидите, молчите, радостно хрюкайте (по-любому респект, что играли до конца). Но нет, надо вылезти пообъяснять общественности, почему Ч. красава, раз дал 6 мин. Возьмите любую игру тура и "посчитайте" - никто не определили добавленного времени так, как это сделал Ч. Остальные судьи что, менее грамотные (прямо все)?! Болельщики СМ в редакции С-Э, зачем вылезать и "палить" Ч.
23:19
murat0906
все равно зенит станет чемпионом. лукойл да газпрома не дотягивает:)
23:17
Obl2007
Судья все правильно посчитал и добавил ! А если другие судьи не умеют или не хотят - с них и спрашивайте ! И еще - все орут про минуты - а как же гол Бокетти ???? Так что утритесь !
23:14
murat0906
не смеши. уж со спартаком нас точно не тянули. а вот вашим можно было удаление за газинского сразу давать
23:12
Armeez57
Вытащили сраптак за уши!! Отскочили и все!!!!
23:11
RW.irk
Справедливый(Ставрополь)----Чудило, Челси два дня назад до 100 (!!!) минут доиграл! При счёте 1-2 в матче с аутсайдером...
23:11
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ЛЧ Барселона - ПСЖ 5:1, забито 6 мячей, судья добавил 5 минут))) ЧР спартак - Оренбург 2:2, забито 4 мяча, судья добавил 6 минут))) еще нужны какие-то факты того, что мясу натягивают чемпионство?)))
23:11
King's Bounty 161
Справедливый(Ставрополь) _________ Как там Динамо ?
23:11
murat0906
возможно и 7-8. но ты подожди чуток . мы то и играем не сто лет ,как некоторые. и лукойл за нами не стоит
23:10
King's Bounty 161
murat0906 я "болела" краснодара,и мне не нравится фигня ,которую исполняет оренбург,но нам то не добавили 6 мину. мы же не спартак. это же не нас за уши тянут, а вас __________ Забил как Краснодыр тянули дома в матче с Ростовом и Спартаком ??
23:10
Obl2007
Справедливый(Ставрополь)======================Регламент читай !... Не привыкли по честному ? Судью купили ? А как же он третий гол не засчитал ? Или это не считается ??? Слепые...
23:09
Evgenn177
Краснодар вам пока ещё рано болтать! ваше 7-8 место! молчите в тряпку!
23:08
Meddle
Конечно все честно, это же Спартак
23:08
Evgenn177
Справедливый поменяй ник ! На го вно из Ставрополи! Они время тянули минутами... если не смотрел матч нет смысла мозги крутитть!
23:07
murat0906
я "болела" краснодара,и мне не нравится фигня ,которую исполняет оренбург,но нам то не добавили 6 мину. мы же не спартак. это же не нас за уши тянут, а вас
23:05
MMM_M
xaмно команда спартак купила судъю продажного. сколько уже можно творить беспредел в стране!!!
23:05
zenit08
Все ясно вам, клоуны? утритесь уже.
23:03
Evgenn177
Согласен про менстру а ци ю))))) Добавил столько сколько и нужно! А завистливым пе ди кам от са са м ба!
23:03
кубань чемпион
Красавчик, в "Ростовских деревнях" всегда Фаршмак готовили, это у пацана на генетическом уровне. А писатель бы других судей "разнес" посекундно, раз такой правильный))))
22:59
LemieuxMario
маловато добавил))) или они до гола играли?)))
22:58
Свинству Бой!
\\\
22:55
Русский
А вот болелы Краснодара, памятуя свою игру с Оренбургом, думаю, вообще сегодня не задавались вопросом, почему добавлено 6 минут. Точнее, на их месте я бы уточнял, отчего так мало?
22:55
Тропическая гемангиома Мовсисяна
мясо жаловалось, шо им бедненьким пенальки не дают))) 6 добавленных минут с аутсайдером чемпионата равняется 30 липовым пенальтям))) теперь понятно почему лукойл спешно продает заправки уахахаха)))
22:54
RW.irk
trops57---Тупой что ли? В хоккее с баскетболом чистое время!
22:53