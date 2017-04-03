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Почему судья добавил шесть минут в матче "Спартак" – "Оренбург"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Главный арбитр встречи Артем ЧИСТЯКОВ добавил шесть минут к основному времени второго тайма. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Главный арбитр встречи Артем ЧИСТЯКОВ добавил шесть минут к основному времени второго тайма. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Арбитр Артем Чистяков заслуживает похвалы за то, что добавил шесть минут к основному времени второго тайма встречи 21-го тура премьер-лиги "Спартак""Оренбург" (3:2). Увы, некоторые из его коллег, случается, стремятся как можно раньше дать финальный свисток и будто делают одолжение, прибавляя от одной до трех минут. Оттого решение судьи из Азова кажется непривычным.

 
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Эмоции Массимо КАРРЕРЫ.В этих кулаках - воля! "Спартак" победил "Оренбург"

Между тем существуют рекомендации – им в полной мере и следовал молодой рефери, которому в мае исполнится всего 30 лет. Напомним, что за каждый забитый мяч судье следует добавлять по 30 секунд. На такое же число секунд увеличивает время тайма каждая из замен.

В основное время второго тайма было забито три гола и сделано в общей сложности шесть замен. Суммируем – получаем четыре с половиной минуты.

Кроме этого нужно учесть многочисленные остановки. Приведем наиболее длительные из них.

82-83-я минуты. После столкновения Фернанду и Георгиева болгарин оказался на траве. Пауза длилась примерно минуту.

84-85-я минуты. После единоборства с Глушаковым нападающий оренбуржцев Дюриш держался за лицо, однако смог продолжить матч. Пауза длилась примерно 50 секунд.

89-90-я минуты. Воробьев получил травму. Судья остановил игру, на поле появился электрокар, однако оренбуржец покинул газон при помощи врачей клуба. Пауза длилась почти две минуты.

Итого: три остановки игры заняли примерно три минуты и 50 секунд.

Получается, что Чистяков имел все основания продлить второй тайм как минимум на то количество минут, которые он добавил.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (47)
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tirov921

Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://stopsmokee.blogspot.com

23:24

murat0906

да и нефть скоро закончится и спартак распустят :) :)

23:24

Der schwein

Кстати, майки голубые покупайте ) Вчера был в Германии- Это уже не модно. НА Шальке плюют:)

23:24

Русский

6 ноября 2016 года. Город Краснодар. Робер Евдокимов: "А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****."

23:23

Der schwein

ЧЕМ ЧИЩЕ ВОЗДУХ, ТЕМ МЕНЬШЕ ГАЗА !!!

23:21

Der schwein

Гаспром скоро расформируют ! И ЭТО ПРАВИЛЬНО ) Место фк зинит - это область... это ФНЛ !!!

23:20

Михаил_Россиянин

Желание пятачков чего-то доказать ... поражает. Ну добавил Ч. 6 мин., третий удачно забил Промес, а не Оренбуржец, убегавший в концовке, ну сидите, молчите, радостно хрюкайте (по-любому респект, что играли до конца). Но нет, надо вылезти пообъяснять общественности, почему Ч. красава, раз дал 6 мин. Возьмите любую игру тура и "посчитайте" - никто не определили добавленного времени так, как это сделал Ч. Остальные судьи что, менее грамотные (прямо все)?! Болельщики СМ в редакции С-Э, зачем вылезать и "палить" Ч.

23:19

murat0906

все равно зенит станет чемпионом. лукойл да газпрома не дотягивает:)

23:17

Obl2007

Судья все правильно посчитал и добавил ! А если другие судьи не умеют или не хотят - с них и спрашивайте ! И еще - все орут про минуты - а как же гол Бокетти ???? Так что утритесь !

23:14

murat0906

не смеши. уж со спартаком нас точно не тянули. а вот вашим можно было удаление за газинского сразу давать

23:12

Armeez57

Вытащили сраптак за уши!! Отскочили и все!!!!

23:11

RW.irk

Справедливый(Ставрополь)----Чудило, Челси два дня назад до 100 (!!!) минут доиграл! При счёте 1-2 в матче с аутсайдером...

23:11

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ЛЧ Барселона - ПСЖ 5:1, забито 6 мячей, судья добавил 5 минут))) ЧР спартак - Оренбург 2:2, забито 4 мяча, судья добавил 6 минут))) еще нужны какие-то факты того, что мясу натягивают чемпионство?)))

23:11

King's Bounty 161

Справедливый(Ставрополь) _________ Как там Динамо ?

23:11

murat0906

возможно и 7-8. но ты подожди чуток . мы то и играем не сто лет ,как некоторые. и лукойл за нами не стоит

23:10

King's Bounty 161

murat0906 я "болела" краснодара,и мне не нравится фигня ,которую исполняет оренбург,но нам то не добавили 6 мину. мы же не спартак. это же не нас за уши тянут, а вас __________ Забил как Краснодыр тянули дома в матче с Ростовом и Спартаком ??

23:10

Obl2007

Справедливый(Ставрополь)======================Регламент читай !... Не привыкли по честному ? Судью купили ? А как же он третий гол не засчитал ? Или это не считается ??? Слепые...

23:09

Evgenn177

Краснодар вам пока ещё рано болтать! ваше 7-8 место! молчите в тряпку!

23:08

Meddle

Конечно все честно, это же Спартак

23:08

Evgenn177

Справедливый поменяй ник ! На го вно из Ставрополи! Они время тянули минутами... если не смотрел матч нет смысла мозги крутитть!

23:07

murat0906

я "болела" краснодара,и мне не нравится фигня ,которую исполняет оренбург,но нам то не добавили 6 мину. мы же не спартак. это же не нас за уши тянут, а вас

23:05

MMM_M

xaмно команда спартак купила судъю продажного. сколько уже можно творить беспредел в стране!!!

23:05

zenit08

Все ясно вам, клоуны? утритесь уже.

23:03

Evgenn177

Согласен про менстру а ци ю))))) Добавил столько сколько и нужно! А завистливым пе ди кам от са са м ба!

23:03

кубань чемпион

Красавчик, в "Ростовских деревнях" всегда Фаршмак готовили, это у пацана на генетическом уровне. А писатель бы других судей "разнес" посекундно, раз такой правильный))))

22:59

LemieuxMario

маловато добавил))) или они до гола играли?)))

22:58

Свинству Бой!

\\\

22:55

Русский

А вот болелы Краснодара, памятуя свою игру с Оренбургом, думаю, вообще сегодня не задавались вопросом, почему добавлено 6 минут. Точнее, на их месте я бы уточнял, отчего так мало?

22:55

Тропическая гемангиома Мовсисяна

мясо жаловалось, шо им бедненьким пенальки не дают))) 6 добавленных минут с аутсайдером чемпионата равняется 30 липовым пенальтям))) теперь понятно почему лукойл спешно продает заправки уахахаха)))

22:54

RW.irk

trops57---Тупой что ли? В хоккее с баскетболом чистое время!

22:53

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