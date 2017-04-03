Почему судья добавил шесть минут в матче "Спартак" – "Оренбург"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Оренбург" - 3:2. Главный арбитр встречи Артем ЧИСТЯКОВ добавил шесть минут к основному времени второго тайма. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Арбитр Артем Чистяков заслуживает похвалы за то, что добавил шесть минут к основному времени второго тайма встречи 21-го тура премьер-лиги "Спартак" – "Оренбург" (3:2). Увы, некоторые из его коллег, случается, стремятся как можно раньше дать финальный свисток и будто делают одолжение, прибавляя от одной до трех минут. Оттого решение судьи из Азова кажется непривычным.

Между тем существуют рекомендации – им в полной мере и следовал молодой рефери, которому в мае исполнится всего 30 лет. Напомним, что за каждый забитый мяч судье следует добавлять по 30 секунд. На такое же число секунд увеличивает время тайма каждая из замен.

В основное время второго тайма было забито три гола и сделано в общей сложности шесть замен. Суммируем – получаем четыре с половиной минуты.

Кроме этого нужно учесть многочисленные остановки. Приведем наиболее длительные из них.

82-83-я минуты. После столкновения Фернанду и Георгиева болгарин оказался на траве. Пауза длилась примерно минуту.

84-85-я минуты. После единоборства с Глушаковым нападающий оренбуржцев Дюриш держался за лицо, однако смог продолжить матч. Пауза длилась примерно 50 секунд.

89-90-я минуты. Воробьев получил травму. Судья остановил игру, на поле появился электрокар, однако оренбуржец покинул газон при помощи врачей клуба. Пауза длилась почти две минуты.

Итого: три остановки игры заняли примерно три минуты и 50 секунд.

Получается, что Чистяков имел все основания продлить второй тайм как минимум на то количество минут, которые он добавил.