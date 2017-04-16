Мирча Луческу: "Промес перерос чемпионат России"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выделил в составе хозяев Квинси Промеса. Он выразил уверенность в том, что форвард скоро сменит чемпионат, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
– Промес перерос этот чемпионат, – сказал Луческу. – Думаю, скоро он уедет.
igorvasilevich
Проблемы Зенита за лимита на легов. Играют там с российскими паспортами путаны бездарности.
23:47 16 апреля
igorvasilevich
Ага перерос чемпионат РФПЛ, но не дорос до чемпионата даже Франции и Англии.
23:45 16 апреля
ziggy1976
это да...и надо будет искать нового, ибо как же без него?
23:39 16 апреля
VVSh71
Urodbl..... только шахтар драл российские клубы в любом состоянии.
23:33 16 апреля
sarkis1957
Помнится, точно такую же фразу в свое время адрес ганского нападающего Баба Адаму в бытность главным тренером Ростова сказал аферист Б., который потом с группой таких же аферистов продал ганца за рубеж, видимо, наварив на этом энную сумму. Но вот непонятно, зачем об этом говорится сейчас?
23:19 16 апреля
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
шахтар - твой уровень. 1,5 серьезные игры за сезон, остальное просто жизнь от получки до получки. одним словом - цыган.
23:17 16 апреля
Berkut-7
Да точно, давайте всез лучших выводить из чемпионата и смотреть на Кокорина))) В этом и суть что сохранять всех лучших, чтобы никто не уезжал и привозить других лучших, тут либо ты волк , ну если чемпионат России превращать в донора для богатых лиг, тогда можно отпускать Промеса.
23:10 16 апреля
Комс
Это в сините одни ..ю.и собрались
23:07 16 апреля
П_о_в_а_р
Луческу недорос до чемпионата России.
23:06 16 апреля
Jean4
Не знаю кто уедет первый, Промес или Луческу.
23:01 16 апреля
echo2011
Быть может,нужно уровень чемпионата поднимать,а не ждать,когда сильнейшие игроки уедут?
22:59 16 апреля
vmelk416
Во!!! Луческу хочет стать агентом Квинси, может хоть так заработает
22:59 16 апреля