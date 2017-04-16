22:47 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мирча Луческу: "Промес перерос чемпионат России"

0
0
0
0
12

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выделил в составе хозяев Квинси Промеса. Он выразил уверенность в том, что форвард скоро сменит чемпионат, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Промес перерос этот чемпионат, – сказал Луческу. – Думаю, скоро он уедет.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"

Опрос

"Спартак" - чемпион?
голосовать
0
0
0
0
12
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

igorvasilevich

Проблемы Зенита за лимита на легов. Играют там с российскими паспортами путаны бездарности.

23:47 16 апреля

igorvasilevich

Ага перерос чемпионат РФПЛ, но не дорос до чемпионата даже Франции и Англии.

23:45 16 апреля

ziggy1976

это да...и надо будет искать нового, ибо как же без него?

23:39 16 апреля

VVSh71

Urodbl..... только шахтар драл российские клубы в любом состоянии.

23:33 16 апреля

sarkis1957

Помнится, точно такую же фразу в свое время адрес ганского нападающего Баба Адаму в бытность главным тренером Ростова сказал аферист Б., который потом с группой таких же аферистов продал ганца за рубеж, видимо, наварив на этом энную сумму. Но вот непонятно, зачем об этом говорится сейчас?

23:19 16 апреля

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

шахтар - твой уровень. 1,5 серьезные игры за сезон, остальное просто жизнь от получки до получки. одним словом - цыган.

23:17 16 апреля

Berkut-7

Да точно, давайте всез лучших выводить из чемпионата и смотреть на Кокорина))) В этом и суть что сохранять всех лучших, чтобы никто не уезжал и привозить других лучших, тут либо ты волк , ну если чемпионат России превращать в донора для богатых лиг, тогда можно отпускать Промеса.

23:10 16 апреля

Комс

Это в сините одни ..ю.и собрались

23:07 16 апреля

П_о_в_а_р

Луческу недорос до чемпионата России.

23:06 16 апреля

Jean4

Не знаю кто уедет первый, Промес или Луческу.

23:01 16 апреля

echo2011

Быть может,нужно уровень чемпионата поднимать,а не ждать,когда сильнейшие игроки уедут?

22:59 16 апреля

vmelk416

Во!!! Луческу хочет стать агентом Квинси, может хоть так заработает

22:59 16 апреля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ