Мирча Луческу: "Промес перерос чемпионат России"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) выделил в составе хозяев Квинси Промеса. Он выразил уверенность в том, что форвард скоро сменит чемпионат, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Голландец отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

– Промес перерос этот чемпионат, – сказал Луческу. – Думаю, скоро он уедет.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"