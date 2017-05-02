Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может вернуться в "Бенфику". Португальский клуб готов взять 26-летнего парагвайца в годичную аренду.

Однако "Спартак" намерен добиться полноценного трансфера Мельгарехо, надеясь выручить за него 4 миллиона евро. Сейчас финансовый вопрос является основополагающим, поскольку "Бенфика" пока не готова предложить такие деньги за игрока.

26-летний парагваец выступает за "Спартак" с 2016 года. Ранее Мельгарехо играл за краснодарскую "Кубань" с 2013 по 2015 год и "Бенфику" с 2011 по 2013 год.