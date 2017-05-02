Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может вернуться в "Бенфику". Португальский клуб готов взять 26-летнего парагвайца в годичную аренду.
Однако "Спартак" намерен добиться полноценного трансфера Мельгарехо, надеясь выручить за него 4 миллиона евро. Сейчас финансовый вопрос является основополагающим, поскольку "Бенфика" пока не готова предложить такие деньги за игрока.
26-летний парагваец выступает за "Спартак" с 2016 года. Ранее Мельгарехо играл за краснодарскую "Кубань" с 2013 по 2015 год и "Бенфику" с 2011 по 2013 год.
zoolord
Смолов спартаку не нужен. Там все нападающие сильнее смолова, так на хр.. он сдался из-за паспорта что-ли.
14:35
Spartak-Online1
Jean4, Уважительно отношусь,к Зе и Андиану.Ну хрусталь,есть хрусталь и ничего не поделаешь!К ЛЧ по любому нужен сильный нап.
14:26
foreverCSKAforever
Похоже готовится мегатрансфер парагвайца в Зенит, где в наваре останутся все кроме питерцев.
14:09
Jean4
Spartak-Online1 Куда его впихнешь, 12-м выпустишь? Пусть заграницу едет, здесь деградирует.
13:59
abs68
Spartak-Online1 Смолова в Англии ждут не иначе, пущай туда едет, для такого Великого игрока в Спартаке не найдется место
13:47
Spartak-Online1
Ну принципе да...Ожиданий парагваец по большому счету не оправдал. Федю,Федю Смолова надо приглашать(моего земляка) ))). Думаю он не откажется поиграть в топ команде и в ЛЧ. При этом конечно Галицкому надо отвалить кругленькую сумму.
13:40