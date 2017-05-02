13:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Мельгарехо может вернуться в "Бенфику"

0
0
0
0
6

Как стало известно "СЭ", полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо может вернуться в "Бенфику". Португальский клуб готов взять 26-летнего парагвайца в годичную аренду.

Однако "Спартак" намерен добиться полноценного трансфера Мельгарехо, надеясь выручить за него 4 миллиона евро. Сейчас финансовый вопрос является основополагающим, поскольку "Бенфика" пока не готова предложить такие деньги за игрока.

26-летний парагваец выступает за "Спартак" с 2016 года. Ранее Мельгарехо играл за краснодарскую "Кубань" с 2013 по 2015 год и "Бенфику" с 2011 по 2013 год.

0
0
0
0
6
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

zoolord

Смолов спартаку не нужен. Там все нападающие сильнее смолова, так на хр.. он сдался из-за паспорта что-ли.

14:35

Spartak-Online1

Jean4, Уважительно отношусь,к Зе и Андиану.Ну хрусталь,есть хрусталь и ничего не поделаешь!К ЛЧ по любому нужен сильный нап.

14:26

foreverCSKAforever

Похоже готовится мегатрансфер парагвайца в Зенит, где в наваре останутся все кроме питерцев.

14:09

Jean4

Spartak-Online1 Куда его впихнешь, 12-м выпустишь? Пусть заграницу едет, здесь деградирует.

13:59

abs68

Spartak-Online1 Смолова в Англии ждут не иначе, пущай туда едет, для такого Великого игрока в Спартаке не найдется место

13:47

Spartak-Online1

Ну принципе да...Ожиданий парагваец по большому счету не оправдал. Федю,Федю Смолова надо приглашать(моего земляка) ))). Думаю он не откажется поиграть в топ команде и в ЛЧ. При этом конечно Галицкому надо отвалить кругленькую сумму.

13:40