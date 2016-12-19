Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его из "Зенита"

Агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что 31-летний бельгиец попросил президента клуба Александра Дюкова и главу "Газпрома" Алексея Миллера одобрить его трансфер. Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года. В текущем сезоне он провел за петербуржцев 12 матчей во всех турнирах.

– Ломбертс провел в "Зените" 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает, – приводит ТАСС слова Верхлуста. – Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.

Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. "Зенит" запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько. "Гент"? Это спекуляции бельгийских журналистов, никакой конкретики пока нет.

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