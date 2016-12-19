Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его из "Зенита"

Агент защитника "Зенита" Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что 31-летний бельгиец попросил президента клуба Александра Дюкова и главу "Газпрома" Алексея Миллера одобрить его трансфер. Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года. В текущем сезоне он провел за петербуржцев 12 матчей во всех турнирах.
– Ломбертс провел в "Зените" 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает, – приводит ТАСС слова Верхлуста. – Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.
Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. "Зенит" запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько. "Гент"? Это спекуляции бельгийских журналистов, никакой конкретики пока нет.
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foreverCSKAforever
Надеюсь, его за заслуги продержат в Зените до конца карьеры.
15:51
голос из Санкт-Петербурга
Колю можно продать за символические деньги, учитывая его заслуги перед ЗЕНИТом и Санкт-Петербургом. Всё таки он один из творцов Великой победы в Кубке УЕФА (наряду с Аршавиным, Тимощуком, Погребняком, Денисовым, Малафеевым, Зыряновым и Крижанацом). Алексей Борисович, не надо барыжничать! Купите нормального центрдефа и отпустите Ломбертса!
15:19
svs
Задрали уже народными деньгами. Ничего народного давно уже нет - все украли. "Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем"
14:47
shpasic
счётная палата в пожарника что-то вдруг пропала. видимо, боится "неудобных" вопросов относительно Динамо.
14:44
Петя
Пардон, Счетная палата РФ!
14:39
Петя
Юридически миллер зениту никто! Но требует к себе особого отношения! Он и газпроме наемный работник и не более, но тратит бюджетные деньги по своему усмотрению! Где Счетная комиссия?
14:38