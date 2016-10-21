Квинси Промес: "Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии. Форвард надеется, что к матчу 12-го тура чемпионата России с ЦСКА он будет полностью готов. Напомним, что пока Промес тренируется по индивидуальной программе, и, по всей видимости, пропустит игру 11-го тура с "Уралом".
- Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА, - написал Промес в Instagram. - Ценю ваши сообщения, спасибо за поддержку.
foreverCSKAforever
Завязывай.
13:25
Jean4
Отсутствие Зе Луиша больше тревожит.
13:23
Жорик Вартанов
здоровья, и Алану здоровья, мы не хотим обыгрывать слабый ЦСКА
13:17