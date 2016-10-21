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Квинси Промес: "Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА"

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Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии. Форвард надеется, что к матчу 12-го тура чемпионата России с ЦСКА он будет полностью готов. Напомним, что пока Промес тренируется по индивидуальной программе, и, по всей видимости, пропустит игру 11-го тура с "Уралом".

- Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА, - написал Промес в Instagram. - Ценю ваши сообщения, спасибо за поддержку.

 

" Working hard to be back before derby day! I appreciate all the kind messages, thanks for the support 💯 " #QP10

Видео опубликовано Quincy Promes (@qpromes) Окт 21 2016 в 2:46 PDT

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

Завязывай.

13:25

Jean4

Отсутствие Зе Луиша больше тревожит.

13:23

Жорик Вартанов

здоровья, и Алану здоровья, мы не хотим обыгрывать слабый ЦСКА

13:17

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