Квинси Промес: "Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного в игре за сборную Голландии. Форвард надеется, что к матчу 12-го тура чемпионата России с ЦСКА он будет полностью готов. Напомним, что пока Промес тренируется по индивидуальной программе, и, по всей видимости, пропустит игру 11-го тура с "Уралом".

- Работаю изо всех сил, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА, - написал Промес в Instagram. - Ценю ваши сообщения, спасибо за поддержку.