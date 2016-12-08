14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Каррера – болельщикам "Спартака": "Увидимся в марте"

0
0
0
1

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Итальянский специалист попрощался с фанатами спартаковцев до марта, когда возобновится розыгрыш чемпионата России. Напомним, первый матч в весенней части РФПЛ красно-белые проведут в начале месяца против "Краснодара".

- Спасибо всем за поддержку, - написал Каррера на своей странице в Instagram. - Я очень люблю Москву, свою команду и, прежде всего, я люблю "Спартак"! Мы большая семья. Увидимся в марте.

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2016/17?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

merniloskut

До марта не выйдет. Наши на сборы понаедут и будет Каррере праздник!

15:22

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ