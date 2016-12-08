Каррера – болельщикам "Спартака": "Увидимся в марте"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поблагодарил болельщиков красно-белых за поддержку. Итальянский специалист попрощался с фанатами спартаковцев до марта, когда возобновится розыгрыш чемпионата России. Напомним, первый матч в весенней части РФПЛ красно-белые проведут в начале месяца против "Краснодара".

- Спасибо всем за поддержку, - написал Каррера на своей странице в Instagram. - Я очень люблю Москву, свою команду и, прежде всего, я люблю "Спартак"! Мы большая семья. Увидимся в марте.