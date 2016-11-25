15:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Геннадий Орлов: "Аршавин еще может пригодиться сборной России"

0
0
0
5

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин по-прежнему обладает высоким футбольным интеллектом. По его словам, 35-летний хавбек еще может принести пользу сборной России.

 
Александр КЕРЖАКОВ (в центре) на тренировке "Зенита".Геннадий Орлов: "Кержаков не пропустил еще ни одной тренировки!"

- Аршавин в Казахстане себя тоже не запустил. Может быть, и его следует вернуть в "Зенит"?

- Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он "Роме" очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей - это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.

- Нынешний Аршавин способен помочь "Зениту"? Его же можно использовать как джокера?

- Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым

0
0
0
5
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

"Лукойл" отметил 25-летие в Кремле под песни Лещенко с белужьей икрой и...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Platinum1991

Аршавин уже СТАРОВАТ для сборной! Его время уже ПРОШЛО, а за "красивые глаза" его не стоит брать ПОЛИРОВАТЬ скамейку СБОРНОЙ и платить ему ни за что деньги и премиальные! Геннадий это для красного словца ЛЯПНУЛ, которое выделки для сборной НЕ СТОИТ! Нечего ПИАРИТЬ Аршавина, ему и его игре это уже не поможет! СТАРОСТЬ не радость, а уж тем более в футболе! Пора Аршавкину заканчивать это сборный кардибалет!

16:22

ЮКИ

этой сБродной любой пригодится!кокорке с мамаем шампусик подносить!

16:14

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

не надо Андрюхе идти в эту помойку. только лишний раз имя свое марать. уж про него точно не скажешь, что "он овно".

16:02

П_о_в_а_р

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "АРШАВИН ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ СБОРНОЙ РОССИИ" -------------------------------- В качестве волонтёра.

15:58

passerby

Журналист все пытался "впихнуть" Аршавина в Зенит, а Орлов не менее упорно "отпихивал" его в сборную...

15:53

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ