Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин по-прежнему обладает высоким футбольным интеллектом. По его словам, 35-летний хавбек еще может принести пользу сборной России.
- Аршавин в Казахстане себя тоже не запустил. Может быть, и его следует вернуть в "Зенит"?
- Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он "Роме" очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей - это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.
- Нынешний Аршавин способен помочь "Зениту"? Его же можно использовать как джокера?
- Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Platinum1991
Аршавин уже СТАРОВАТ для сборной! Его время уже ПРОШЛО, а за "красивые глаза" его не стоит брать ПОЛИРОВАТЬ скамейку СБОРНОЙ и платить ему ни за что деньги и премиальные! Геннадий это для красного словца ЛЯПНУЛ, которое выделки для сборной НЕ СТОИТ! Нечего ПИАРИТЬ Аршавина, ему и его игре это уже не поможет! СТАРОСТЬ не радость, а уж тем более в футболе! Пора Аршавкину заканчивать это сборный кардибалет!
16:22
ЮКИ
этой сБродной любой пригодится!кокорке с мамаем шампусик подносить!
16:14
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
не надо Андрюхе идти в эту помойку. только лишний раз имя свое марать. уж про него точно не скажешь, что "он овно".
16:02
П_о_в_а_р
ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: "АРШАВИН ЕЩЕ МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ СБОРНОЙ РОССИИ" -------------------------------- В качестве волонтёра.
15:58
passerby
Журналист все пытался "впихнуть" Аршавина в Зенит, а Орлов не менее упорно "отпихивал" его в сборную...
15:53