Геннадий Орлов: "Аршавин еще может пригодиться сборной России"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин по-прежнему обладает высоким футбольным интеллектом. По его словам, 35-летний хавбек еще может принести пользу сборной России.

- Аршавин в Казахстане себя тоже не запустил. Может быть, и его следует вернуть в "Зенит"?

- Никогда не нужно смотреть в паспорт игроку. Тотти 40 лет, а он "Роме" очень нужен. Такими игроками, как Арашвин, нужно дорожить. Андрей - это футбольная мысль. Его одна голевая передача на чемпионате мира может все решить. Думаю, Черчесов все знает.

- Нынешний Аршавин способен помочь "Зениту"? Его же можно использовать как джокера?

- Да. Почему нет? Я бы его сравнил с великим камерунским игроком Роже Милла. Ему уже было за 30 лет, а он играл на чемпионатах мира. Уже напоминал профессора, который преподает где-то в вузе. Но как он играл! Все забывали о его возрасте. Если Андрей будет держать себя в форме, еще пригодится сборной России. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью с Геннадием Орловым