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Газзаев - об игре рукой Комбарова: "Стопроцентный пенальти, о чем тут говорить?!"

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Бывший арбитр Игорь Захаров выразил мнение, что Алексей Николаев, судивший матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА (3:1), должен был назначать пенальти в середине второго тайма. При счете 1:0 после прострела Зорана Тошича Дмитрий Комбаров коснулся рукой мяча в своей штрафной.

 
Сегодня. Москва. Тушино. "Спартак" - ЦСКА - 3:1. Алексей НИКОЛАЕВ в дерби."Спартак" - ЦСКА: ноль карточек и два неназначенных пенальти

- Позиция на поле арбитра была достаточно хорошая. Мог ли он видеть момент игры рукой? Нет, потому что игрок закрывал его корпусом, - сказал Захаров в студии программы "Все на матч!".

- Стопроцентный пенальти, о чем тут можно говорить?! - перебил Захарова экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев. Бывший арбитр согласился с мнением специалиста.

- Кто мог помочь в этой позиции Алексею? - продолжил Захаров. - Только помощник, но для этого нужно было иметь мужество. У него его не было. Алексею нужно было принять самому решение, он не был уверен. Но в целом он справился с работой. Этот момент - ложка дегтя в бочке меда. Это сложный момент для судейства.

- У вас, судей, все моменты сложные, - сказал бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин. 

- Был пенальти, надо ставить. Игра рукой в штрафной, мяч остановлен, - продолжил Газзаев.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Граф Замазкин

первый пеналь на руку цска тоже не дал

21:08

Уткин за Спартак

Товарищи алкоголики, раскройте глаза! Судья пощадил Вернблума, который на 4 ЖК наработал, а еще была игра рукой Вернблума в своей штрафной и снос в корпус Квинси опять же в штрафной цска. Так что по судейству еще спасибо надо сказать Николаеву, что так вышло...

21:08

Chibisov

спартак был сильнее тут все понятно,но ведь назначь пенальти в пользу цска при счете 1-0 и дальше уже все под вопросом,а пенальти был стопроцентный.Да помимо еще много было моментов туда-сюда,и игру вернблума в корпус промесу и захват шеи того же вернблума по моему кутеповым в штрафной спартака,но ПЕНАЛЬТИ был 1000%,так что судейство мягко скажем средненькое.

21:06

морпех

Хотя,стоит заметить,игра была очень неплоха,несмотря на судейство...

20:53

морпех

Да тут тявкай - не тявкай,но 2 самые большие ошибки судей пока были в пользу Спартака - не назначенный 100 -% пеналь сегодня и удаление в матче с Ростовом!дальше идут Зенит,потом ЦСКА,Терек.....

20:52

Ралпачан Фляйшманъ

желудево-копытные быстро позабыли свои вопли о судействе. ну скоро вспомнят. толстый леха в этом сезоне отсудился, а эту пену припомнят федунским, и крыть то будет нечем.

20:52

морпех

А в дерби это и показала судейская бригада - да!судьи у ЦСКА явно послабее...Спартаковские судьи победят в Чемпионате!!

20:50

spetrov

Kowalevsky, конкретно по эпизоду есть что сказать? Нет. Ну и гуляй тогда.

20:49

морпех

Упс...после Ростова - ЦСКА!Вот это ресурс судейский!!!Походу,быть чемпионом Спартаку...Хотя,судьи ещё у Зенита есть(но после удаления Кудряшова стало понятно:всё же судьи у ЦСКА по слабее будут)

20:48

spetrov

Валерий Карпин нашел себя а качестве комментатора. На мой взгляд, очень адекватно и интересно рассказывает.

20:48

Морозов95

ну пенальти и что дальше, результат на табло, сейчас главное чтоб пельмень нашел в себе силы и подал в отставку

20:43

fell62

Kowalevsky, но пендаль то не поставили , а там как говорится всё могло сложиться как угодно . Теперь ждём плач коняшек .

20:43

jpanin

Чистый пеналь ... но главный скорее всего не видел , а боковой облажался ...

20:43

Kowalevsky

хватит уже тявкать о судействе, задолбали ей богу в каждой игре

20:37

Уткин за Спартак

Газзаев - ПЁС!!!

20:33

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Материалы других СМИ