Газзаев - об игре рукой Комбарова: "Стопроцентный пенальти, о чем тут говорить?!"

Бывший арбитр Игорь Захаров выразил мнение, что Алексей Николаев, судивший матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА (3:1), должен был назначать пенальти в середине второго тайма. При счете 1:0 после прострела Зорана Тошича Дмитрий Комбаров коснулся рукой мяча в своей штрафной.

- Позиция на поле арбитра была достаточно хорошая. Мог ли он видеть момент игры рукой? Нет, потому что игрок закрывал его корпусом, - сказал Захаров в студии программы "Все на матч!".

- Стопроцентный пенальти, о чем тут можно говорить?! - перебил Захарова экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев. Бывший арбитр согласился с мнением специалиста.

- Кто мог помочь в этой позиции Алексею? - продолжил Захаров. - Только помощник, но для этого нужно было иметь мужество. У него его не было. Алексею нужно было принять самому решение, он не был уверен. Но в целом он справился с работой. Этот момент - ложка дегтя в бочке меда. Это сложный момент для судейства.

- У вас, судей, все моменты сложные, - сказал бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин.

- Был пенальти, надо ставить. Игра рукой в штрафной, мяч остановлен, - продолжил Газзаев.