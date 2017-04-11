Егоров обслужит матч "Спартак" – "Зенит"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 23-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Центральную встречу "Спартак" – "Зенит" обслужит Александр Егоров из Саранска.

15 апреля, суббота

"Рубин" – "Краснодар": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Александр Шимарыгин (Сосновый Бор), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

"Анжи" – "Крылья Советов": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

ЦСКА – "Ростов": судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Евгений Турбин (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Амкар" – "Уфа": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Сергей Суховерхов (Воронеж); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

16 апреля, воскресенье

"Оренбург" – "Терек": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Арсенал" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Игорь Синер (Омск).

"Урал" – "Томь": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Егор Болховитин (Ленинградская область), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Спартак" – "Зенит": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); дополнительные ассистенты судьи – Владимир Сельдяков (Балашиха), Артем Чистяков (Азов); резервный судья – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).