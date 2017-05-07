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Джано Ананидзе: "Чемпионы!"

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"Спартак" - чемпион!"Спартак" - чемпион. Live!

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вслед за другими игроками команды через социальные сети поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

- Чемпионы, - громко проорал Ананидзе, при этом обернувшись в красно-белый флаг.

Красно-белые после матча "Зенит" - Терек" (0:1) обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад. 

 

 

 
 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - чемпион!
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shclif

мы чемпионы! ураааааааааааааааааааааа

21:40