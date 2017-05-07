Джано Ананидзе: "Чемпионы!"

Полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе вслед за другими игроками команды через социальные сети поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
- Чемпионы, - громко проорал Ананидзе, при этом обернувшись в красно-белый флаг.
Красно-белые после матча "Зенит" - Терек" (0:1) обеспечил себе первое место в турнирной таблице за три тура до окончания чемпионата. Последний раз "Спартак" становился чемпионом 16 лет назад.
я так же сейчас pic.twitter.com/3TIDTyVcNJ– Геннадий Прокофьев (@sveet196900) 7 мая 2017 г.
shclif
мы чемпионы! ураааааааааааааааааааааа
21:40