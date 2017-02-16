Адвокат - про увольнение из "Зенита": "Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ рассказал о своем увольнении из "Зенита". По словам наставника, то, как это было сделано, ему показалось очень странным.

– Когда заходит речь о России, какая у вас первая ассоциация – "Зенит" или сборная?

– "Зенит". Потому что это невероятная история. Из ничего, повторяю – из ничего мы сделали чемпионскую команду, победителя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы. Да, у нас были хорошие возможности, но разве только у нас?

– У вас – особенно.

– Кто мешал другим клубам пригласить Широкова? Почему никто, кроме нас, не поставил на Зырянова? Разве их кто-то считал звездами мирового уровня? Нет. Мы не заваливали рынок деньгами, вели кропотливую работу, тщательно проводили селекцию, в том числе и внутреннюю. Ярчайший пример – Денисов. Короче говоря, это был новый проект, без всяких гарантий успеха.

– Успех получился оглушительным.

– Только за такой надо платить, лучшие игроки стали нас покидать. Это естественный процесс, но я хотел лидеров кем-то заменить. Говорил об этом руководству, и не раз. Со мной соглашались, а потом просто уволили. Под нового тренера купили игроков на десятки миллионов.

– Вы тогда крепко обиделись?

– Это было странно. Мне казалось, многое сделал для "Зенита". Да, мы вместе вывели клуб на совершенно новый уровень. Но я – важная часть этого "мы" и потому заслужил уважения. Мне же просто позвонил Дюков и сухо сообщил: "Дик, совет директоров тебя уволил". Черт возьми, я заслужил, чтобы мне это сказали в лицо!​