15:50 29 января | ФУТБОЛ — Франция

Роберто Манчини: "Слухи о "ПСЖ" появились, когда я еще тренировал "Интер"

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Бывший главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини не исключил, что мог бы в будущем возглавить "ПСЖ". Ранее появлялась информация, что парижский клуб может заменить на Манчини нынешнего наставника Унаи Эмери.

– Сейчас я в отпуске и жду следующего сезона, – цитирует Telefoot Манчини. – Могу ли я возглавить "ПСЖ"? У меня не было никаких контактов, но слухи появились, когда я еще работал в "Интере". В футболе возможно все. Париж красивый город. "ПСЖ" большой клуб с великими игроками в составе. Последние приобретения клуба очень хороши.

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Материалы REN-TV

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