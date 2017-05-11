Матье Вальбуэна: "Я не заслужил завершения карьеры в сборной из-за скандала"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна отметил, что мог бы уладить историю с шантажом без обращения в суд, если бы знал о роли в ней Карима Бензема. После этого скандала оба игрока не вызывались в сборную Франции.

– Я подал в суд против неизвестных людей, поскольку другого выбора не было, – цитирует L’Equipe Вальбуэна. – Если бы я знал об участии Бензема, то сам первый бы постарался с ним все решить.

Не думаю, что заслужил завершения карьеры в сборной вот на этой ноте, из-за этого скандала. Я не хочу покидать сборную через черный ход.