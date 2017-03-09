Юрий Семин: "Футбол, который мы видели в матче "Барселона" – "ПСЖ", – идеальный"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подчеркнул, что все команды должны стремиться к уровню игры, который был продемонстрирован "Барселоной" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1). По словам специалиста, каталонцы играли идеально.
- Как вам игра "Барселоны" с ПСЖ? "Локомотив" собирается играть в похожий футбол? – вопрос Семину.
- Конечно, футбол, который мы вчера видели, идеальный. К этому мы все должны стремиться. Поэтому футбол - это спорт номер один в мире. Вы видели, какая радость была на трибунах? Видели, какие там хорошие поля и сколько болельщиков было на матче? Это играет большую роль, чтобы и наши футболисты показывали хороший уровень.
- Особенно впечатлила воля к победе "Барселоны" на последних минутах.
- Все вместе взятое.
- После счета 3:1 не хотелось выключить телевизор? Казалось, уже все.
- Нет. Такие матчи я всегда смотрю до конца, независимо от результата Чудо! Что тут еще скажешь?
- Верили, что "Барселона" сможет отыграться?
- Сложно сказать. Просто смотрел матч. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
traveller09
Старость- не радость. Почему-то фильм "Любовь" Михаеля Ханнеке вспомнился.
15:24
samsam
Да уж. Идеал. 6-1. Кто будет ходить когда один соперник намного сильнее другого. Причем другой попросту перепугался.
15:19
shpasic
Палыч рассчитывает, что Карасёв против Спартака будет также "идеально" судить Локомотив))
15:19
serzheo
Идеальный? ПСЖ всей командой в воротах стоял - что тут "идеального" ? Избиение младенцев - это идеальный футбол? У нас разные представления об "идеале" ...
15:07