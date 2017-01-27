Светлана Слепцова: "Олимпиада в Корее станет завершающей точкой в моей карьере"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова надеется выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсменки, это станет завершающей точкой в ее профессиональной карьере.

- Как далеко простирается резерв вашей мотивации и готовности работать? - вопрос Слепцовой.

- Другими словами, насколько меня еще хватит?

- Именно.

- Хотелось бы надеяться, что хватит до Олимпийских игр в Корее. Физический и функциональный резерв у меня для этого есть. Да и психологический тоже. Вопрос только в том, дадут ли мне этот шанс. Ведь много раз случалось и по-другому.

- Если все будет хорошо, вы вернетесь в сборную, сумеете отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан и выступить там, станете продолжать карьеру после?

- Нет, и это уже окончательное решение. Если в моей жизни случится Олимпиада в Корее, это станет завершающей точкой.

- А что потом?

- Хочу семью, хочу детей, а уже потом все остальное. Возможно, открою свой фитнес-центр.

- И никакого биатлона?

- И никакого биатлона! (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полная версия интервью Светланы Слепцовой