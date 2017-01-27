Светлана Слепцова: "Олимпиада в Корее станет завершающей точкой в моей карьере"

Российская биатлонистка Светлана Слепцова надеется выступить на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. По словам спортсменки, это станет завершающей точкой в ее профессиональной карьере.
- Как далеко простирается резерв вашей мотивации и готовности работать? - вопрос Слепцовой.
- Другими словами, насколько меня еще хватит?
- Именно.
- Хотелось бы надеяться, что хватит до Олимпийских игр в Корее. Физический и функциональный резерв у меня для этого есть. Да и психологический тоже. Вопрос только в том, дадут ли мне этот шанс. Ведь много раз случалось и по-другому.
- Если все будет хорошо, вы вернетесь в сборную, сумеете отобраться на Олимпийские игры в Пхенчхан и выступить там, станете продолжать карьеру после?
- Нет, и это уже окончательное решение. Если в моей жизни случится Олимпиада в Корее, это станет завершающей точкой.
- А что потом?
- Хочу семью, хочу детей, а уже потом все остальное. Возможно, открою свой фитнес-центр.
- И никакого биатлона?
- И никакого биатлона! (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)
inachipoch
Светуль, а может быть открытием фитнес-центра уже завтра заняться?
14:01
Садык
Какая олимпиада!?старуха-черепаха.
13:58