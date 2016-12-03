17:07 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Усэйн Болт: "Могу ли стать главой ИААФ? Нет, потому что придется много работать"

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Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подчеркнул, что ему очень приятно получить награду лучшему легкоатлету года по версии ИААФ. Эту награду ямайский спринтер получает уже в шестой раз.

– Это многое значит для меня, – цитирует AFP Болта. – Хорошая награда за работу. Всегда горжусь, получая этот трофей. Не устаю от него. Реформы в ИААФ? Я не в курсе всех деталей. Знаю только, что президент Себастьян Коэ пытается сделать легкую атлетику более прозрачной. Это большой шаг к тому, чтобы наш спорт становился чище и привлекательнее. Могу ли сам когда-нибудь возглавить ИААФ? Наверное, там нужно слишком много работать, так что нет.

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