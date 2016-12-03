Усэйн Болт: "Могу ли стать главой ИААФ? Нет, потому что придется много работать"

Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подчеркнул, что ему очень приятно получить награду лучшему легкоатлету года по версии ИААФ. Эту награду ямайский спринтер получает уже в шестой раз.

– Это многое значит для меня, – цитирует AFP Болта. – Хорошая награда за работу. Всегда горжусь, получая этот трофей. Не устаю от него. Реформы в ИААФ? Я не в курсе всех деталей. Знаю только, что президент Себастьян Коэ пытается сделать легкую атлетику более прозрачной. Это большой шаг к тому, чтобы наш спорт становился чище и привлекательнее. Могу ли сам когда-нибудь возглавить ИААФ? Наверное, там нужно слишком много работать, так что нет.