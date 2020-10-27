«Я уже устал это терпеть». Сергей Устюгов снова пожаловался, что его перепутали с Евгением Устюговым

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов снова возмутился, что СМИ путают его с биатлонистом Евгением Устюговым, который был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен трех олимпийских меделей.

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда признала Евгения виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14, включая золотую медаль в масс-старте и бронзу в мужской эстафете на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, а также золото в мужской эстафете на Играх 2014 года в Сочи.

— Товарищи журналисты, пожалуйста, перестаньте быть настолько неграмотными и непрофессиональными, и перестаньте уже опираться на один только Google при поиске подходящих фотографий, сначала разберитесь в вопросе и определите, кто есть кто, а потом уже публикуйте новости, будьте профессионалами, а не разгильдяями, в конце концов! — написал Сергей на своей страничке в Instagram.