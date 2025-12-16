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Лыжные гонки

16 декабря 2025, 16:30

Тур де Ски: расписание гонок, даты и время начала

Гонки Тур де Ски пройдут в Тоблахе и Валь-ди-Фиемме
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Тур де Ски в сезоне-2025/26 пройдет в два этапа с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. Оба этапа состоятся в Италии.

Расписание гонок Тур де Ски 2025/2026

Этап в Тоблахе

28 декабря (воскресенье)

  • 13.45. Спринт, женщины
  • 14.20. Спринт, мужчины

29 декабря (понедельник)

  • 13.45. Индивидуальная гонка, мужчины
  • 16.45. Индивидуальная гонка, женщины

31 декабря (среда)

  • 13.30. Масс-старт, мужчины
  • 16.30. Масс-старт, женщины

1 января (четверг)

  • 12.30. Гонка преследования, мужчины
  • 14.30. Гонка преследования, женщины

Этап в Валь-ди-Фиемме

3 января (суббота)

  • 14.15. Спринт, женщины
  • 14.50. Спринт, мужчины

4 января (воскресенье)

  • 13.30. Масс-старт, мужчины
  • 17.30. Масс-старт, женщины

В России права на показ Тур де Ски и других этапов Кубка мира по лыжным гонкам принадлежат онлайн-платформе Okko. Следить за результатами соревнований можно в разделе лыжных гонок и на странице Кубка мира на сайте «СЭ».

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