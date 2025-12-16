Тур де Ски: расписание гонок, даты и время начала
Гонки Тур де Ски пройдут в Тоблахе и Валь-ди-Фиемме
Тур де Ски в сезоне-2025/26 пройдет в два этапа с 28 декабря 2025 по 4 января 2026 года. Оба этапа состоятся в Италии.
Расписание гонок Тур де Ски 2025/2026
Этап в Тоблахе
28 декабря (воскресенье)
- 13.45. Спринт, женщины
- 14.20. Спринт, мужчины
29 декабря (понедельник)
- 13.45. Индивидуальная гонка, мужчины
- 16.45. Индивидуальная гонка, женщины
31 декабря (среда)
- 13.30. Масс-старт, мужчины
- 16.30. Масс-старт, женщины
1 января (четверг)
- 12.30. Гонка преследования, мужчины
- 14.30. Гонка преследования, женщины
Этап в Валь-ди-Фиемме
3 января (суббота)
- 14.15. Спринт, женщины
- 14.50. Спринт, мужчины
4 января (воскресенье)
- 13.30. Масс-старт, мужчины
- 17.30. Масс-старт, женщины
В России права на показ Тур де Ски и других этапов Кубка мира по лыжным гонкам принадлежат онлайн-платформе Okko. Следить за результатами соревнований можно в разделе лыжных гонок и на странице Кубка мира на сайте «СЭ».
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