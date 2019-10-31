Российская фигуристка Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что не встречала человека сильнее духом, чем Этери Тутберидзе.

— На тренировке Сергей Викторович (Дудаков) сосредоточен и старается всем сразу помочь, а в жизни — достаточно жизнерадостный и позитивный человек, — cказала Косторная. — Даниил Маркович (Глейхенгауз) может быть веселым, шутить с тобой и подбадривать, но также может и достаточно сильно отругать. Нет такого, что сегодня ругает, завтра хвалит — как ты работаешь, так он тебе и скажет.

Когда Этери Георгиевна выходит на лед — это максимальная собранность, максимальная отдача. Желание сделать своих спортсменов лучшими. А в жизни это женщина, которая пережила многое, справилась со всеми трудностями. Сильнее человека и духом, и физически, мне кажется, я не встречала. Любой спортсмен из нашей группы хотел бы в будущем вырасти в такого же человека, как Этери Георгиевна.

Косторная выступит на французском этапе «Гран-при», который пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле. Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.