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Косторная — о Тутберидзе: «Любой из нашей группы хотел бы вырасти в такого человека, как она»

10:39
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Российская фигуристка Алена Косторная в видеоинтервью Первому каналу отметила, что не встречала человека сильнее духом, чем Этери Тутберидзе.

— На тренировке Сергей Викторович (Дудаков) сосредоточен и старается всем сразу помочь, а в жизни — достаточно жизнерадостный и позитивный человек, — cказала Косторная. — Даниил Маркович (Глейхенгауз) может быть веселым, шутить с тобой и подбадривать, но также может и достаточно сильно отругать. Нет такого, что сегодня ругает, завтра хвалит — как ты работаешь, так он тебе и скажет.

Когда Этери Георгиевна выходит на лед — это максимальная собранность, максимальная отдача. Желание сделать своих спортсменов лучшими. А в жизни это женщина, которая пережила многое, справилась со всеми трудностями. Сильнее человека и духом, и физически, мне кажется, я не встречала. Любой спортсмен из нашей группы хотел бы в будущем вырасти в такого же человека, как Этери Георгиевна.

Косторная выступит на французском этапе «Гран-при», который пройдет с 1 по 3 ноября в Гренобле. Короткая программа женщин на турнире состоится 1 ноября и начнется в 20.10 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/alena-kostornaya-gruppa-tutberidze-zoloto-edinorogi

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