Ройселанн стала самой титулованной чемпионкой мира в Норвегии

Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, выигрывшая масс-старт на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, установила сразу несколько достижений.

Она — первая, кому удалось завоевать медаль во всех семи видах программы для женщин. Ройселанн — вторая, кто выиграл пять титулов чемпионки мира в один год после немки Лауры Дальмайер в 2017 году.

У нее стало всего девять титулов чемпионки мира. Это лучший показатель за всю историю среди норвежек.