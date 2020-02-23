Ройселанн стала самой титулованной чемпионкой мира в Норвегии
16:07
Норвежка Марта Ольсбу Ройселанн, выигрывшая масс-старт на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве, установила сразу несколько достижений.
Она — первая, кому удалось завоевать медаль во всех семи видах программы для женщин. Ройселанн — вторая, кто выиграл пять титулов чемпионки мира в один год после немки Лауры Дальмайер в 2017 году.
У нее стало всего девять титулов чемпионки мира. Это лучший показатель за всю историю среди норвежек.
Biathlon ?? — Marte Olsbu R?iseland?? at #Antholz2020— Gracenote Olympic (@GracenoteGold) February 23, 2020
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? — 1st to claim a medal in all 7 events in a single WCh.
? — 2nd woman to win 5 world titles in one year, after Laura Dahlmeier in 2017.
? — Most world titles among Norwegian women (9).
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