"Пытался сражаться за золото, но рад третьему месту". Эберхард - о масс-старте на ЧМ

Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард заявил, что пытался сражаться за золото в масс-старте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. 32-летний спортсмен завоевал бронзу.

- Я был сосредоточен во время первых трех кругов, стараясь держаться в лидирующей группе, - приводит слова Эберхарда официальный сайт IBU. - На первой стойке я допустил много ошибок из-за ветра, поэтому боялся, что так получится и на второй. Но я сумел отстрелять быстро. Когда я проезжал мимо Симона Эдера, он сказал мне: "Иди за золотом". Я пытался, но в итоге доволен третьим местом.

Эберхард занимает 10-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 584 очка.

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