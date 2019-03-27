Антон Шипулин: "В отношении Херманн никакого злорадство не было. А Логинова пытаются вывести из себя"

Олимпийский чемпион-2014 Антон Шипулин в интервью "СЭ" высказался по поводу критики в адрес Александра Логинова из-за его допингового прошлого. Логинов был дисквалифицирован на два года после того, в ноябре 2013-го в его допинг-пробе был обнаружен эритропоэтин.

– В начале сезона Логинова терроризировали вопросами про допинговое прошлое. С какими чувствами вы, человек, который всегда заступался за каждого члена сборной, наблюдали за этим?

– Сашку жаль. Он многократно отвечал на одни и те же вопросы. При этом я не видел такого отношения к Дениз Херрман, когда она выиграла преследование. Никакого злорадства не было, эта тема даже не поднималась. А Саню иностранные СМИ пытаются вывести из себя при каждом удобном случае.

Если бы он хотел что-то добавить по этой теме – давно уже обо всем сказал бы. Какой смысл столько раз спрашивать одно и то же? Я бы предложил всем уже отстать от него. Свое наказание он отбыл. Думаете, ему было легко? Он живет с этой историей.

Отношение к русским атлетам намного жестче, чем к иностранцам. На допинге попадались и норвежцы, и на лыжном чемпионате мира была громкая история. И что? После победы Херрман мне стало интересно, я начал смотреть зарубежные интернет-порталы. Никакого ажиотажа там не было. Поэтому пора бы и от Сашки отстать. Безусловно, та история его не красит. Но сейчас он молодец, справляется с давлением и на трассе, и вне ее.

– Особенное отношение к русским спортсменам ощущали на себе на протяжении всей карьеры?

– Нет, это началось вскоре после Олимпиады в Сочи. (Владимир Иванов)

Антон Шипулин: "Логинова жаль. К Херрман я такого отношения не увидел"