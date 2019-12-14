Александр Логинов: «Бе может взвинтить такой темп, что никто не достанет»

Россиянин Александр Логинов оценил сове выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Он занял второе место.

— Рад, что четыре нуля. Бе задал очень высокий темп, но получилось поддержать, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Мы притормозили относительно второго и третьего круга. Было осознание, что сзади спортсмены могут нас достать. Пришлось взвинтить темп.

Йоханнес Бе намного сильнее. На первых кругах он может взвинтить такой темп, что никто не достанет. Видимо, надо повышать компонент разгона.

Очень рад за женскую сборную. Эта медаль нужна всем нам.