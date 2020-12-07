НБА ужесточила политику отдыха звездных игроков

Команды НБА будут облагаться штрафом в 100 тысяч долларов, если их лидеры без причины будут пропускать игры, транслируемые по национальному телевидению, информирует инсайдер Yahoo Sports Крис Хэйнс.

Теперь клуб без серьезных травм не должен давать отдых нескольким лидерам одновременно. Особенно пристально это будет отслеживаться в гостевых встречах команды. Также если звездный игрок пропускает транслируемый матч по объяснимым причинам, он обязательно должен присутствовать на скамейке команды.

Подобная политика была принята еще в 2017 году, когда наблюдались первые ощутимые падения телерейтингов матчей НБА.