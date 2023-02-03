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Дончич получил травму в матче с «Нью-Орлеаном»

Мария Гусева
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Разыгрывающий защитник «Далласа» Лука Дончич получил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (111:106).

По информации Chaz NBA, 23-летний словенец повредил голеностопный сустав правой ноги в результате падения в третьей четверти. Игрок покинул площадку и не вернулся до конца игры.

В этом матче Дончич сыграл 23 минуты, набрал 31 очко, а также сделал 8 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Всего в этом сезоне Дончич сыграл в 47 матчах, набирая в среднем по 33,4 очка, делая 8,9 подбора и 8,2 передачи.

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
Лука Дончич
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