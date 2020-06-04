Бывший баскетболист НБА взял под опеку 6-летнюю дочь погибшего во время задержания полицией Флойда

Бывший баскетболист НБА и друг погибшего во время задержания полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Стивен Джексон сообщил, что будет опекать 6-летнюю дочь умершего, Джианну Флойд.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены.

— Не волнуйся, Твин (в переводе с английского — «близнец», прозвище Флойда — прим. «СЭ»), я присмотрю за твоей ДжиДжи, — написал у себя в Instagram Джексон. — Знай это. Я всегда забочусь о своих братьях.

Также, чемпион НБА-2003 в составе «Сан-Антонио» выложил у себя в Instagram ссылку на краудфандинговый сервис. Джексон хочет поддержать дочь Флойда и собрать для нее 100 тысяч долларов.

Кроме того, Джексон выложил видео, в котором Джианна Флойд, сидя у него на плечах, кричит: «Мой папа изменил мир!».