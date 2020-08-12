35 очков Букера помогли «Финиксу» обыграть «Филадельфию»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 130: 117.

Самым результативным на площадке стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 35 очков.

«Финикс» продлил свою победную серию до семи матчей и с 33 победами в 72 встречах занимает девятое место в Западной конференции. «Филадельфия» с 42 победами расположилась на шестой строчке на Востоке.

НБА

Регулярный сезон

«Филадельфия» — «Финикс» — 117:130 (27:23, 31:40, 32:32, 27:35)

11 августа.