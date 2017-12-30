Монтелла представлен в качестве главного тренера "Севильи"

Итальянец Винченцо Монтелла официально представлен в качестве главного тренера "Севильи", сообщает официальный Твиттер клуба. 43-летний специалист, ранее возглавлявший "Рому", "Фиорентину" и "Милан", был назанчен на этот пост 28 декабря. Соглашение с ним рассчитано до конца сезона-2018/19.

На этом посту Монтелла сменил Эдуардо Бериссо, которрый в ноябре перенес операцию по удалению рака предстательной железы. 48-летний аргентинец был уволен 22 декабря. Решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.

В этом сезоне "Севилья" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 29 очков в 17 турах. Отставание от занимающей первую строчку "Барселоны" составляет 16 баллов. Также андалусийцы вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе E. Соперником испанского клуба на этой стадии турнира станет "Манчестер Юнайтед". В группе испанцы играли со "Спартаком" (1:5, 2:1).