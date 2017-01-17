Ди Канио вернулся на ТВ после скандального увольнения за татуировку

Экс-форвард "Лацио", "Ювентуса" и "Вест Хэма" Паоло Ди Канио вернулся к работе на телеканале Sky Sports, руководство которого осенью уволило его за татуировку "DUX" (лидер, вождь. - Прим. "СЭ"), являющуюся отсылом к титулу Бенито Муссолини, главы Национальной фашистской партии, сообщает The Sun. 48-летний итальянец был отстранен от работы в связи с многочисленными жалобами телезрителей и угрозами отменить подписку на канал. Однако сам Ди Канио остался недоволен таким решением и заявил, что намерен даже обратиться в суд. Тем не менее делать этого не пришлось, поскольку итальянца вернули на ТВ.