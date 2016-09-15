Мирча Луческу: "В моей карьере таких матчей не было"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы с "Маккаби" отметил, что его команда начала матч расслаблено, – передает из Израиля спецкор "СЭ" Сергей Циммерман. "Зенит" проигрывал "Маккаби" до 76-й минуты со счетом 0:3, однако в итоге смог победить 4:3.

– В моей карьере таких игр не было, а моя карьера очень длинная и богатая. Мы начали очень расслабленно, и этим воспользовались соперники, которые начали агрессивно и собрано. Мы легко теряли мячи в середине поля после прессинга, а мы знали и договаривались, что будет такой активный прессинг. Мы были очень раслаблены, много было невынужденных потерь. Соперник после этого мог спокойно контролировать мяч и, конечно, контратаковать. Потом случилась невероятная ошибка Лодыгина – он отдавал Жиркову, когда тот не готов был принимать мяч, и они начали разибраться, кто виноват и проспали, когда нам забивали. Не пришли в себя после этого шока, практически ничего не создали в первом тайме. Вроде начали второй тайм получше, но в контратаке отличился Кьяртанссон, затем они забили невероятный штрафной. Пришлось менять нескольких игроков и выпускать более быстрых. Это привело к тому, что мы начали играть быстрее. В такой ситуации один гол может привести к тому, что ты чувствуешь энтузиам, бежишь вперед, а соперник наоборот потух и мы этим воспользовались. 4:3 – очень хороший результат, но, честно говоря, мы, может быть, его не заслуживали, за исключением последних 15 минут. Эти 15 минут мы имели полное преимущество, имели еще несколько моментов. Это должен быть приличный урок для нас. С другой стороны, хотел похвалить хозяев, которые провели лучшую игру из всех матчей, которые они проводили в квалификации.

– Можно ли сказать, что выход Маурисио решил исход матча? И еще многие удивились, что вы оставили Кокорина.

– Думаю, что всю игру во втором тайме изменил Жулиано. Он был на основании всех атак, они и забивал, и дал последнюю передачу, когда отличился Джорджевич. Заслужили похвалы и Маурисио, и Джорджевич. Кокорин первый тайм сыграл очень слабо, но я оставил его на поле. Очень много потерь – он упустил мяч в контратаке и нам забили. Сегодня не самая лучшая его игра, хотя он и забил. Но, честно говоря, я недоволен.Он талантливый игрок, фактически без изъянов, технчиный. К сожалению, он еще этого не раскрыл. Жду от него намного большего.

– Знали ли вы такое правило о свободном, который был назначен перед вторым голом?

– Это скорее было пенальти, а не свободный удар. Он сыграл рукой в своей штрафной.