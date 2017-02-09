Владимир Барнашов: "Если бы Фуркад вел себя по-спортивному, Шипулин у него бы выиграл"

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов считает, что третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира – это успех для национальной команды. По его словам, француз Мартен Фуркад вел нечестную борьбу на финише, когда обогнал россиянина Антона Шипулина.

– Я считаю, что третье место в смешанной эстафете – это, безусловно, положительный результат для нашей команды, учитывая, что мы уже восемь лет не можем выиграть в этой дисциплине, и не только выиграть, а даже завоевать призы, – сказал Барнашов. – К тому же нужно учитывать, что на первом этапе у нас был большой провал, отставание. В итоге ребята отработали очень здорово. Конечно, это успех.

– Были шансы у Шипулина на финише обогнать Фуркада?

– Однозначно были, если бы Мартен вел себя по-спортивному. Антон у него бы выиграл, сто процентов. Но Фуркад тоже не мальчик. Когда бегут два таких сильных спортсмена из последних сил, любая помеха сразу становится фактически непоправима. Когда француз пересек створ Антона, россиянину пришлось сместиться вправо, а это потеря времени и расстояния. За двадцать метров до финиша в этой ситуации сделать ничего было уже нельзя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)