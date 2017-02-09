Владимир Барнашов: "Если бы Фуркад вел себя по-спортивному, Шипулин у него бы выиграл"

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов считает, что третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира – это успех для национальной команды. По его словам, француз Мартен Фуркад вел нечестную борьбу на финише, когда обогнал россиянина Антона Шипулина.
– Я считаю, что третье место в смешанной эстафете – это, безусловно, положительный результат для нашей команды, учитывая, что мы уже восемь лет не можем выиграть в этой дисциплине, и не только выиграть, а даже завоевать призы, – сказал Барнашов. – К тому же нужно учитывать, что на первом этапе у нас был большой провал, отставание. В итоге ребята отработали очень здорово. Конечно, это успех.
– Были шансы у Шипулина на финише обогнать Фуркада?
– Однозначно были, если бы Мартен вел себя по-спортивному. Антон у него бы выиграл, сто процентов. Но Фуркад тоже не мальчик. Когда бегут два таких сильных спортсмена из последних сил, любая помеха сразу становится фактически непоправима. Когда француз пересек створ Антона, россиянину пришлось сместиться вправо, а это потеря времени и расстояния. За двадцать метров до финиша в этой ситуации сделать ничего было уже нельзя. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Rim 2017
В чем Фуркад виноват я так и не понял. При передачи эстафеты Логинов перекрывал ему ход и Фуркад Логинова вообще даже не коснулся, просто нашего спортсмена сдуло ветром когда пронесся мимо француз. Что Логинов намерено перекрывал лыжню это видно не вооруженным глазом. На финише Фуркад опережал Шипулина и выбирать дорожку для финиша это уже его личное дело, хотя не исключено, что такова была тактика в ответ на действия Логинова и ничего предосудительного в этом не вижу. А вот то, что наши парни оказались ниже девчат не подав руку Фуркаду, это второй проигрыш, но уже моральный. Как девицы красные губы надули - позор. Хотя нужно отметить, что на лыжне выложились по полной и сделали всё, что могли. Губерниев же интриган и непорядочный человек, либо просто дилетант, но думаю, что первое вернее.
04:16
Е.Л.
Мое мнение: своими действиями на трассе Фуркад невольно дал всем понять, что дико боится и чувствует, что сегодняшние Шипулин и Логинов - потенциально сильнее его. Ну а нашим на фоне конфликта с ВАДА необходимо быть на голову сильнее и предвидеть любые "подлянки" (они ещё будут - это 100%). Охладите головы и держите удар.
02:34
Бен Ричардс
Я так понимаю, поступать по-спортивному значит использовать для победы все дозволенные правилами приемы. Если бы точно таким же образом Шипулин выиграл у Фуркада все эти "барнашовы" сейчас расхваливали его на все лады и восхищались его тактической выучкой.
01:46
Самый-самый русский !
Русские сифилитики поставили на место норвежских астматиков !
00:08
inachipoch
Барнашов, если бы у тебя были мозги. ты бы не городил всю эту чушь.
22:29 9 февраля
bolelschik.volga34
Фуркад на финише сделал всё правильно, просто опять Шипа проспал момент. Вот это и надо признать, а не оправдываться в очередной раз.
22:21 9 февраля
adamantane'
Григорич Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше. 21:15 ________________Или застрелиться, как поступали офицеры в царской России?
22:12 9 февраля
adamantane'
В случае с подрезанием Логинова - там да, были грязные приёмчики, на финишной прямой же он просто "закрыл калитку" оппоненту - это допускается.
22:12 9 февраля
tod_kep
все фуркад правильно сделал на финише. когда шипулин сносил французев все говорили что он лучший. так что не вижу причин его осуждать.
21:41 9 февраля
grad45
Мдаааа... Сегодня увидела истинное лицо Фуркада... Не человек, а позорище...
21:23 9 февраля
Григорич
Все, что сделал Фуркад с Логиновым и Шипулиным к сожалению в рамках правил, но не негласной этики поведения спортсменов, тем более "великих". Осталось Мартену благо у него винтовка произвести отстрел "неприятных" ему биатлонистов.Поэтому ее надо у него отнять от греха подальше.
21:15 9 февраля