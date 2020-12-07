Как правильно париться в бане или сауне

Есть несколько разновидностей бань — турецкая, русская, финская, японская, римская. Основная разница — уровень влажности воздуха. Например, паровая (русская) баня приводит к более быстрому нагреванию и повышению температуры тела.

Здесь по сравнению с сауной (финская) гораздо выше влажность и ниже температура. При этом и-за горячего пара очень большая нагрузка ложится на дыхательную систему. Так же русская баня способствует перерождению клеток в злокачественные при наличии предраковых заболеваний. Поэтому людям 45+ нужно осторожно относиться к этому виду расслабления. Лучше выбрать сухую финскую сауну (температура достигает порой 100-120 градусов, а влажность всего 5-10%).

В бане для достижения наилучшего результата важно соблюдать некоторые простые рекомендации:

— перед посещением выпить тёплый травяной чай;

— непосредственно перед заходом в парную принять тёплый душ;

— первый заход должен длиться около 3-5 минут. Так тело легче проходит процесс адаптации. Лечь желательно на нижнюю полку;

— после первого парения можно принять тёплый душ и отдохнуть 10-15 минут.

Второй этап более продолжительный. Лучше взять с собой веник и массажную перчатку. Сперва пару минут надо прогреться на нижней полке, затем подняться на верхнюю и в течении пяти минут тщательно пропариться. С помощью веника и перчатки сделать активный массаж кожи — это улучшит кровообщение и потоотделение. Далее можно ещё на три минуты задержаться на нижней полке. После второго подхода рекомендуется отдых 5-7 минут, укутавшись в простыню.

В третий и последующие заходы женщинам можно провести уходовые процедуры — скраб, маску или обёртывание. Это позитивно отразится на состоянии кожи и ускорит процессы похудения. Так же для быстрого разогрева кожных покровов и расщепления жиров рекомендуется сделать курс массажа.

После завершения всех процедур не стоит употреблять жидкость в течение 3-4 часов. Но во время самого парения нужно восполнять жидкость в организме за счёт травяного чая или обычной воды.

У правильного парения много положительных эффектов, выделим ключевые:

— обмен веществ повышается на 20%, потоотделение ускоряется, что приводит к быстрому выводу продуктов обмена через кожу, устранению отеков и как следствие — уменьшению веса;

— повышение уровней бета-эндорфина (влияет на настроение, социальную активность) и гормона роста (ускоряет синтез белка и распад жиров);

— со стороны центральной нервной системы снижается возбудимость, повышается качество сна;

— дыхательная система: улучшается бронхолитический эффект, усиливается кровоснабжение верхних дыхательных путей;

— расслабление мышц, стабилизация метаболических процессов в костных тканях, насыщение мышц глюкозой — активация восстановительных процессов.

Но нельзя забывать, что баня доступна не всем, есть и противопоказания: онкология, доброкачественные опухоли, заболевания в острой форме, туберкулез, дети (до трех лет — сауна, до 10-12 — парная), пожилой возраст (75+).