Женская сборная США обыграла Аргентину на Кубке мира, а Камерун уступил Доминиканской республике
16 сентября 2019, 10:06
Женская сборная США обыграла сборную Аргентину в матче группового этапа Кубка мира — 3:1 (25:21, 25:18, 18:25, 25:11).
А Доминиканская Республика обыграла Камерун — 3:2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10).
Кубок мира. Женщины
Групповой этап
Доминиканская Республика — Камерун — 3:2 (25:17, 25:15, 23:25, 28:30, 15:10)
Аргентина — США — 1:3 (21:25, 18:25, 25:18, 11:25).
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