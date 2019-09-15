Женская сборная России одержала вторую победу на Кубке мира

Женская сборная России в матче группового турнира Кубка мира в Йокогаме обыграла Японию со счетом 3:2. Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, набравшая 31 очко.

Для России это вторая победа на турнире. Ранее команда обыграла Камерун (3:0).

В турнире участвуют 12 команд, его призовой фонд составляет 2,1 миллиона долларов. Соревнования проходят в пяти городах: Йокогама, Хамамацу, Осака, Саппоро и Тояма. Действующий победитель — Китай.

Кубок мира

Женщины

Групповой этап

Россия — Япония — 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7)