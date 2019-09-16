Женская сборная России на Кубке мира уступила Китаю в трех сетах

Женская сборная России в трех сетах уступила Китаю в матче группового этапа Кубка мира — 0:3 (22:25, 16:25, 18:25).

Хотя в понедельник россиянки одержали победу над японками — 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7).

Волейбол

Кубок мира. Женщины

Групповой этап

Китай — Россия — 3:0 (25:22, 25:16, 25:18)

Кубок мира по волейболу, женщины: турнирная таблица, расписание и результаты матчей