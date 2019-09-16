Евгения Старцева: «Должны были выигрывать, особенно после вчерашней победы»

Капитан женской сборной России по волейболу Евгения Старцева заявила, что разочарована поражением от команды Китая (0:3) в матче Кубка мира.

— Должны были выигрывать, особенно после вчерашней победы, — цитирует Старцеву сайт турнира. — Я очень разочарована. Мы воспринимаем этот турнир как возможность проверить свои силы перед Олимпиадой.

В ледующем матче на Кубке мира россиянки 18 сентября сыграют против сборной Кореи.