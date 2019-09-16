Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Live
Новости   //    Волейбол   //    Кубок мира   //    Женщины

Евгения Старцева: «Должны были выигрывать, особенно после вчерашней победы»

16 сентября 2019, 13:47

Капитан женской сборной России по волейболу Евгения Старцева заявила, что разочарована поражением от команды Китая (0:3) в матче Кубка мира.

— Должны были выигрывать, особенно после вчерашней победы, — цитирует Старцеву сайт турнира. — Я очень разочарована. Мы воспринимаем этот турнир как возможность проверить свои силы перед Олимпиадой.

В ледующем матче на Кубке мира россиянки 18 сентября сыграют против сборной Кореи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
19
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир