«Зенит» из Санкт-Петербурга отстранен от Кубка России из-за болезни игроков

«Зенит» из Санкт-Петербурга отстранен от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России. Такое решение Всероссийская федерация волейбола приняла из-за болезни ряда игроков клуба, сообщает сайт организации.

В Москве стартовал первый тур предварительного этапа Кубка России среди мужских команд. «Зенит» успел сыграть с «Факелом» (0:3) и «Динамо» (1:3).

Однако несколько игроков «Зенита» почувствовали себя плохо, у них появились симптомы ОРВИ, после чего эти игроки были изолированы и участия в играх не принимали.

В связи с этим ВФВ решила отстранить от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России «Зенит» и рекомендовала команде в срочном порядке покинуть место проведения соревнований и протестировать всех членов команды на COVID-19 методом ПЦР.

Другим клубам, участвующим в первом туре предварительного этапа Кубка России в Москве и имевшим контакты с командой «Зенит», рекомендовано протестировать членов своих команд на COVID-19 методом ПЦР и незамедлительно проинформировать ВФВ о результатах тестов.