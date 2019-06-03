Украинская волейболистка будет выступать в российском клубе

Волейболистка сборной Украины Богдана Анисова стала игроком "Уралочки-НТМК", информирует официальный сайт клуба. В прошлом сезоне 27-летняя спортсменка выступала за белорусскую "Минчанку".

- Мне позвонили и сказали, что (главный тренер "Уралочки" Николай) Карполь рассматривает мою кандидатуру, обозначали задачи и условия, дали время подумать, - отметила Анисова. - Через некоторое время мы встретились с Николаем Васильевичем, пообщались и буквально сразу подписали контракт. Я долго не раздумывала, упустить такой шанс было бы глупо.