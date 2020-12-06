«Динамо-Ак-Барс» обыграло «Спарту», «Ленинградка» победила «Заречье-Одинцово»

В матче 14-го тура Париматч Суперлиги по волейболу «Динамо-Ак-Барс» победило «Спарту» (3:1). «Ленинградка» с аналогичным результатом переиграла «Заречье-Одинцово».

Казанский клуб с 35-ю очками занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат России. Женщины

14-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (16:25, 11:25, 27:25, 19:25)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 25:19)

6 декабря.