СМИ: автомобиль олимпийского чемпиона Волкова найден с пулевыми отверстиями и следами крови

Автомобиль блокирующего питерского "Зенита" Александра Волкова был обнаружен в Петровском пруде, информирует "Фонтанка". При этом на машине были следы от выстрелов, а в салоне – пятна крови (тряпки, покрытые бурыми пятнами).

Как отмечается, когда вчера утром на место прибыли полицейские, то застали двух мужчин, скручивающих номера с транспорта. Их задержали. По информации Nevasport, Волков подал заявление в полицию.

Этот автомобиль марки "Ауди" российский волейболист получил за победу на Олимпийских играх 2012 года. Недавно спортсмен в Инстаграме выложил фото машины после внешнего тюнинга.