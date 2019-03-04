Московское "Динамо" в гостях обыграло "Ленинградку"

В матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин "Ленинградка" дома проиграла московскому "Динамо" - 0:3 (19:25, 15:25, 16:25).

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков. У "Ленинградки" 22 очка и восьмое место.

В следующем туре "Лениградка" на выезде сыграет с казанским "Динамо", а московская команда примет "Динамо-Метар" (Челябинск).

Чемпионат России. Женщины

Суперлига

19-й тур

"Ленинградка" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 0:3 (19:25, 15:25, 16:25)