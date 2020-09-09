Игроки питерского «Зенита» с симптомами простуды едут в Санкт-Петербург отдельно от команды

«СЭ» выяснил подробности отстранения волейбольного «Зенита» от Кубка России из-за болезни игроков. Источник в клубе отметил, что ни один тест на коронавирус, который игроки сдают ежедневно, не дал положительный результат. Тем не менее, у ряда волейболистов есть признаки простуды. Они возвращаются в Санкт-Петербург из Москвы отдельно от команды.

— Действительно, у ряда игроков есть проблемы со здоровьем, — отметил источник в «Зените». — При этом говорить, что кто-то заразился коронавирусом — преждевременно. Все тесты дали отрицательный результат на COVID-19. У кого есть хотя бы малейшие подозрения — едут в Санкт-Петербург отдельно от команды.

На этой неделе в Москве стартовал первый тур предварительного этапа Кубка России среди мужских команд. «Зенит» успел сыграть с «Факелом» (0:3) и «Динамо» (1:3). Несколько игроков «Зенита» почувствовали себя плохо, у них появились симптомы ОРВИ, после чего эти игроки были изолированы и участия в играх не принимали. В связи с этим ВФВ решила отстранить от участия в первом туре предварительного этапа Кубка России «Зенит» и рекомендовала команде в срочном порядке покинуть место проведения соревнований и протестировать всех членов команды на COVID-19 методом ПЦР. Другим клубам, участвующим в первом туре предварительного этапа Кубка России в Москве и имевшим контакты с командой «Зенит», рекомендовано протестировать членов своих команд на COVID-19 методом ПЦР и незамедлительно проинформировать ВФВ о результатах тестов. (Дмитрий Кузнецов)