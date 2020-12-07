«Факел» нанес первое поражение «Динамо» в сезоне
7 декабря 2020, 20:11
«Факел» из Нового Уренгоя одержал победу над московским «Динамо» в перенесенном матче девятого тура мужской Париматч суперлиги.
Для «Динамо» это поражение стало первым в нынешнем сезоне чемпионата России.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
9-й тур
Факел (Новый Уренгой) — Динамо М (Москва) — 3:1 (25:19, 25:20, 21:25, 25:21)
7 декабря.
12-й тур
Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (20:25, 26:24, 20:25, 22:25)
7 декабря.
Локомотив Н (Новосибирск) — Урал (Уфа) — 3:0 (26:24, 25:16, 25:23)
7 декабря.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/
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