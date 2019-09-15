Екатерина Гамова впервые стала мамой

Экс-игрок женской сборной России по волейболу Екатерина Гамова родила ребенка. Она впервые стала мамой. Об этом в конце трансляции Россия — Япония на Кубке мира сообщила бывшая волейболистка сборной, эксперт Татьяна Грачева.

Позже Twitter сборной России по волейболу сообщил, что у Екатерины Гамовой и известного кинооператора и продюсера Михаила Мукасея родился сын.

38-летняя Екатерина Гамова завершила карьеру в 2016 году. Гамова — двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпиады, двукратная чемпионка Европы. 11 раз она выигрывала чемпионат России. В 2014 году стала победительницей Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.