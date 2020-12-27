«Динамо» обыграло «Тулицу» и лидирует в чемпионате России по волейболу

Московское «Динамо» победило «Тулицу» (3:1) в матче второго тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Счет в партиях — 22:25, 25:20, 25:16, 25:22.

«Динамо» набрало 41 очко и лидирует в чемпионате. Также сегодня прошли матчи 16-го тура. Краснодарское «Динамо» обыграло «Енисей» (3:1) и с 34 очками занимает третье место.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Тулица» (Тульская область) — 3:1 (22:25, 25:20, 25:16, 25:22)

27 декабря.

16-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (25:19, 20:25, 25:23, 19:25, 12:15)

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) — 1:3 (25:12, 18:25, 20:25, 20:25)

«Липецк» (Липецкая область) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (28:26, 25:23, 12:25, 25:23)

27 декабря.