«Через неделю я должен покинуть больницу». Нгапет подтвердил, что заболел коронавирусом

Французский доигровщик казанского «Зенита» Ирвин Нгапет подтвердил, что заболел коронавирусом. Поле отпуска во Франции он вернулся в Казань. 11 марта спортсмен почувствовал себя плохо и попросил вызвать ему на дом врачей. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.

— Неделю назад мне поставили диагноз, — написал Нгапет в Instagram. — Самое сложное время позади. Было три непростых дня, но теперь все хорошо. Еще через неделю я должен покинуть больницу.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 244 517 человек. Умерших — 10 030, выздоровевших — 86 025. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список // Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется